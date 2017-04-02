Навколо Балаклії продовжують розміновувати поля – ДСНС

У Балаклії, що постраждала від вибухів на складах артилерійських боєприпасів, триває розмінування сільськогосподарських полів у радіусі 10 кілометрів навколо міста, повідомляє Державна служба з питань надзвичайних ситуацій. У розмінуванні беруть участь 100 піротехніків та 36 одиниць спецтехніки.

Також у самому місті продовжують відновлювати газопостачання.

«Залишилось підключити близько 340 абонентів, де відсутні власники або забиті вентиляційні канали, із 15 тисяч», – йдеться у повідомленні відомства.

За даними ДСНС, теплопостачання у місті відновлено, за винятком військового містечка.

«Проводяться відновлювальні роботи у 34 багатоповерхових будинках, в 1 школі, 1 дитсадку та 1 закладі охорони здоров’я», – повідомляють рятувальники.​

У ніч на четвер, 23 березня, на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежа ліквідована. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.

26 березня у Харківскій обласній адміністрації заявили, що розмінування всіх об’єктів у Балаклії завершено, а наступного дня у ДСНС повідомили, що всі евакуйовані повернулись додому.

За даними віце-прем’єра – міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка, у Балаклії зафіксовано пошкодження 243 будівель.

Міністр оборони Степан Полторак нагадав, що на цих складах у Балаклії у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запалювальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.