Жертвами селевого потоку в Колумбії стали близько двох сотень людей

Через селевий потік на Південному Заході Колумбії загинули від 190 до 250 людей, щонайменше 400 поранені. Через зливи з берегів вийшла річка Мокоа на кордоні Колумбії з Еквадором. У постраждалих було мало часу для евакуації, багато людей спали під час того, як селеві потоки накрили їхні будинки.

За даними колумбійської армії, які цитує ВВС, загинули 254 людини. Водночас, президент країни Хуан Мануель Сантос повідомив про 193 загиблих і заявив, що число загиблих, швидше за все, зросте. За даними Червоного Хреста, які цитує Associated Press, зниклими без вісти вважають 220 людей.

У зоні лиха тривають пошуково-рятувальні роботи.