У Сербії обирають нового президента

У Сербії 2 квітня відбуваються вибори президента країни. Відповідно до останніх передвиборчих соціологічних опитувань, найбільші шанси на перемогу має нинішній прем'єр-міністр країни Александр Вучич: Агенція Demostat дає йому 56 відсотків, тоді як його головний конкурент, студент і сатирик Лука Максимовіч під псевдонімом «Білий», має 9,5 відсотка. За результатами іншого опитування, агентства Ipsos, Вучич має 53%, Максимович 11%.

Александр Вучич, колишній націоналіст, позиціонує себе як проєвропейський політик, який одночасно хоче збереження добрих відносин з Росією.

Чинний президент Сербії Томіслав Ніколич відмовився йти на другий президентський термін.

У разі, якщо в першому колі переможець не визначиться, другий тур відбудеться 16 квітня.

За Конституцією Сербії, президент має лише обмежені повноваження. Як припускають аналітики, Александар Вучич у разі обрання може спробувати домогтися розширення президентських повноважень.