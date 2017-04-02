Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
02 Квітень 2017, Київ 12:19
Новини | Події

Продовжились роботи з відновлення електропостачання Авдіївки

Вулиця старої частини Авдіївки, що частіше потрапляє під обстріли, 27 березня 2017 року

Вулиця старої частини Авдіївки, що частіше потрапляє під обстріли, 27 березня 2017 року

Дивитись коментарі

Роботи з відновлення електропостачання Авдіївки продовжились 2 квітня, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Напередодні ремонтні бригади не змогли полагодити високовольтну лінію через те, що у «сірій зоні» розпочався обстріл.

29 березня близько 19:00 Авдіївка Донецької області в черговий раз залишилося без електропостачання. Кабель частково полагодили 31 березня, але одразу були виявлені інші пориви лінії на непідконтрольній Україні території.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло- та електропостачання через обстріли.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG