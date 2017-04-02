Продовжились роботи з відновлення електропостачання Авдіївки

Роботи з відновлення електропостачання Авдіївки продовжились 2 квітня, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Напередодні ремонтні бригади не змогли полагодити високовольтну лінію через те, що у «сірій зоні» розпочався обстріл.

29 березня близько 19:00 Авдіївка Донецької області в черговий раз залишилося без електропостачання. Кабель частково полагодили 31 березня, але одразу були виявлені інші пориви лінії на непідконтрольній Україні території.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло- та електропостачання через обстріли.