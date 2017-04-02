У Москві перекрита Манежна площа: готуються до неузгодженої акції

Московська поліція перед початком неузгодженої акції протесту 2 квітня встановила металеві огорожі на Манежній площі, біля Історичного музею і Олександрівського саду. У центр Москви стягнуті ОМОН і бійці Російської гвардії.

Блогер Ілля Варламов опублікував фото з центру Москви.

У соцмережах протягом тижня поширювались повідомлення про підготовку неузгодженої акції протесту 2 квітня. Російські опозиційні рухи заявили про свою непричетність до цієї акції. Заявок на її проведенні до московської мерії не надходило. Втім, пізніше прес-секретар політика Олексія Навального Кіра Ярмиш спростувала інформацію про те, що опозиціонер нібито відкинув свою причетність до анонсованого в соціальних мережах заходу.

Слідчий комітет Росії 1 квітня порушив кримінальну справу за статтею про заклики до масових заворушень. МВС і прокуратура Росії попередили про незаконність акції, а Генпрокуратура зобов'язала Роскомнагляд заблокувати сторінки в інтернеті з анонсами акції.