На Донбасі за добу поранені четверо військових – Мотузяник

За добу на сході України поранені четверо військових Збройних сил, повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник. Троє військових постраждали внаслідок підриву на вибухових пристроях, а ще один – від обстрілу.

Загиблих серед бійців ЗСУ немає.

За інформацією Міноборони, за добу проросійські бойовики 37 разів обстріляли позиції української армії, попри режим тиші, про який домовилися учасники тристоронньої контактної групи в Мінську.

Близько 2/3 обстрілів припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкине на Маріупольському напрямку, повідомив Олександр Мотузяник. Проте, вперше за багато місяців на цьому напрямку бойовиками не було застосоване важке озброєння.

На Луганському напрямку перемир'я було порушене двічі – біля залізничної станції Донець в Станиці Луганській та в Троїцькому біля Попасної.

На Донецькому напрямку бойові дії були зосереджені на Світлодарській дузі та під Авдіївкою. Також режим тиші був порушений у Майорську, Верхньоторецькому та Кам’янці, а в Луганському бойовики застосовували міномети і бронетехніку, повідомив речник Міністерства оборони.

Тим часом в угрупованні «ДНР» заявляють про 35 порушень режиму тиші з боку ЗСУ із використанням мінометрів, БМП, гранатометів і стрілецької зброї; в угрупованні «ЛНР» повідомляють про два обстріли контрольованої ним території. Про жертв та поранених за добу зі свого боку проросійські бойовики не інформують.

29 березня Тристороння контактна група оголосила про нові домовленості про перемир’я – з 1 квітня. Попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі, обстріли у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі продовжуються. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.