СБУ вже має підозрюваних у вбивстві контррозвідника Хараберюша – Грицак

Служба безпеки України вже має підозрюваних у вбивстві начальника Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександра Хараберюша, про це заявив голова СБУ Василь Грицак під час похорону полковника Хараберюша у Маріуполі, повідомляє прес-служба відомства.

Основною версією вбивства є професійна діяльність Хараберюша.

«У нас є версії, у нас є підозрювані», – цитує Грицака прес-служба СБУ.

Вранці 31 березня у Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш. Його авто підірвалось у центрі міста, на перетині вулиці Кафайської та проспекту Металургів. Від отриманих травм Олександр Хараберюш помер на місці. Прокуратура області кваліфікувала вибух як теракт.