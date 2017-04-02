У центрі Москви затримали учасників акції, яку опозиціонери назвали провокацією Кремля

У Москві на Тріумфальній площі затримані близько 30 учасників так званої «прогулянки опозиції». Про це повідомляють ТАСС і видання «Грани.ру»; інформацію підтвердили агенції «Інтерфакс» у прес-службі поліції Москви, де заявили про 29 затриманих за «порушення громадського порядку».

Раніше сьогодні московська поліція встановила металеві огорожі на Манежній площі, біля Історичного музею і Олександрівського саду, у центр Москви були стягнуті ОМОН і бійці Російської гвардії.

У соцмережах протягом тижня поширювались повідомлення про підготовку неузгодженої акції протесту 2 квітня. Російські опозиційні рухи заявили про свою непричетність до цієї акції. Заявок на її проведенні до московської мерії не надходило. Втім, пізніше прес-секретар політика Олексія Навального Кіра Ярмиш спростувала інформацію про те, що опозиціонер нібито відкинув свою причетність до анонсованого в соціальних мережах заходу. Колишній глава ЮКОСа і засновник руху «Відкрита Росія» Михайло Ходорковський назвав акцію на Манежній площі «провокацією» з боку влади.

Слідчий комітет Росії 1 квітня порушив кримінальну справу за статтею про заклики до масових заворушень. МВС і прокуратура Росії попередили про незаконність акції, а Генпрокуратура зобов'язала Роскомнагляд заблокувати сторінки в інтернеті з анонсами акції.