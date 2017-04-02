Росія відрядить до Криму додаткових силовиків у курортний сезон

До анексованого Криму в курортний сезон відрядять 239 силовиків з регіонів сусідньої Росії, про це на прес-конференції в Сімферополі повідомив підконтрольний Кремлю міністр внутрішніх справ Криму Сергій Абісов, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«У 2017 році ми подали документи до Міністерства внутрішніх справ (Росії – ред.) для надання практичної допомоги. Нам пішли назустріч, і було виділено 239 співробітників для забезпечення охорони громадського порядку в літній курортний сезон. Провівши аналіз обстановки, нами було прийнято рішення виділити додаткові сили до Сімферополя, Ялти, Алушти, Євпаторії, Керчі, Судаку і районів», – цитують Абісова «Новини Криму».

У Криму після його анексії Росією до охорони правопорядку активно залучають «самооборонівців», «казаків», а також підрозділи військової поліції Міноборони Росії.

Раніше повідомлялось, що призовників із анексованого Криму відправлятимуть на службу в російській армії за межі півострова. Цієї весни на анексованому півострові до російської армії планують призвати більше кримчан, ніж у попередні роки, – 2,4 тисячі осіб.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».