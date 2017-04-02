Колумбія: число жертв селевого потоку зросло до 254

Понад 200 людей загинули і десятки інших зникли без вістичерез селевий потік в колумбійському місті Мокоа, це вже третій такий випадок в країні з жовтня.

Колумбійська армія в своїй заяві від 2 квітня повідомила, що 254 людей загинули, 400 людей отримали поранення і 200 пропали без вісті.

Агенція Associated Press з посиланням на дані колумбійського Червоного Хреста повідомляє, що число загиблих склало близько 200 людей.

Сотні рятувальників, в тому числі військовослужбовців та представників місцевої поліції, розшукують постраждалих в результаті стихійного лиха.

Катастрофа сталася пізно вночі 31 березня після того, як сильні зливи призвели до того, що три річки вийшли з берегів.

Щонайменше 203 людини отримали поранення в результаті зсувів в районі колумбійського південно-західного кордону з Еквадором, повідомив Червоний Хрест.

Люди в місті були без харчування або проточної води. Поліція повідомила про мародерства в деяких районах.

У 1985 році в Колумбії в місті Амреро загинули понад 20 тисяч людей, це сталося внаслідок виверження вулкана, що спричинило селеві потоки.