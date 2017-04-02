Росія: у Москві за проведення одиночного пікету затримали активіста Дадіна

У Росії в центрі Москви біля головного управління поліції за проведення одиночного пікету силовики затримали опозиційного активіста Ільдара Дадіна. Про це повідомляє портал «ОВД-Інфо».

За даними видання, разом з ним затримали ще п’ятьох людей.

Крім того, раніше сьогодні в Москві і Санкт-Петербурзі затримали учасників «прогулянок опозиції», поліцейські застосовували до активістів силу.

Одиночний пікет – єдина дозволена в Росії форма протесту, яка не потребує попереднього узгодження з органами влади.

Ільдар Дадін став першим засудженим за статтею 212.1 Кримінального кодексу Росії (кількаразове порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування). У грудні 2015 року він був визнаний винним і засуджений до трьох років позбавлення волі, згодом покарання було зменшене до 2,5 року.

Наприкінці лютого 2016 року президія Верховного суду Росії ухвалила вирок скасувати, Дадіна звільнити і визнати за ним право на реабілітацію.