Укргідрометцентр: 3 квітня в Україні до 23 градусів тепла

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що завтра, 3 квітня, на території України, очікується мінлива хмарність і до 23 градусів тепла.

Як повідомляє гідрометцентр, завтра температура вдень у південних, східних областях та на Дніпропетровщині очікується на рівні 15-20 градусів тепла, на решті території – 18-23 градусів тепла, вночі –1-6 градусів тепла, у північних та більшості західних областей 4-9 градусів тепла.

За даними синоптиків, опадів завтра не буде, лише ввечері у західних та північних областях місцями невеликий дощ, гроза.

В Укргідрометцентрі повідомляють, що завтра в Києві без опадів, лише ввечері місцями невеликий дощ, гроза, температура вдень 20-22 градусів тепла, вночі – 7-9.