У Києві силовики проводять слідчі дії у Будинку профспілок

У Києві правоохоронці проводять слідчі дії у Будинку профспілок на вулиці Хрещатик, 16.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, наразі у приміщенні перебувають силовики, чоловіки, які назвалися представниками батальйону «Донбас», вийшли з будівлі і винесли свої речі.

У Службі безпеки України на телефонні дзвінки наразі не відповідають і повідомляють, у рамках якого провадження проводяться слідчі дії.

«На цей момент в приміщенні тривають слідчі дії. Їх проводять співробітники Нацполіції, вибухотехніки та інші експерти, які повинні встановити, що за три місяці накопичилося в цьому приміщенні, поки воно знаходилося поза контролем його власників. У ньому перебували люди, які представилися ветеранами батальйону «Донбас». Коли ми підійшли, вони закрили залізні ворота і забарикадувалися», – повідомив телеканалу «112 Україна» керівник управління СБУ з захисту національної державності Роман Матківський.

У прес-службі управління Нацполіції Києва Радіо Свобода повідомили, що слідчі дії у Будинку профспілок проводять співробітники СБУ.