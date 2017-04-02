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02 Квітень 2017, Київ 19:46
Новини | Події

В Авдіївці не змогли відновити електропостачання – міністерство

Зруйнований внаслідок обстрілів будинок в Авдіївці, 27 березня 2017 року

Зруйнований внаслідок обстрілів будинок в Авдіївці, 27 березня 2017 року

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На Донеччині в Авдіївці не змогли відновити електропостачання, повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

«Ремонтні бригади так і не відновили електропостачання. Резервуар заповнений. Подача питної води здійснюватиметься з 16:00 до 22:00», – йдеться у повідомленні міністерства в twitter.

Раніше сьогодні у відомстві повідомили про продовження робіт з відновлення електропостачання міста, напередодні ремонтні бригади не змогли полагодити високовольтну лінію через обстріл.

29 березня близько 19:00 Авдіївка Донецької області в черговий раз залишилося без електропостачання. Кабель частково полагодили 31 березня, але одразу були виявлені інші пориви лінії на непідконтрольній Україні території.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло- та електропостачання через обстріли.

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