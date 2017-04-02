Штаб: на Донбасі поранений український військовий, сепаратисти продовжують обстріли

У штабі АТО повідомляють, що у зоні бойових дій на Донбасі поранений український військовий, сьогодні сепаратисти 15 разів порушили режим тиші.

Як повідомляє прес-центр штабу, ситуація на Донбасі стабілізувалась, проте підтримувані Росією бойовики продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій Збройних сил України.

За даними штабу, найбільше порушень зафіксували на маріупольському напрямку.

«З мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по позиціям морських піхотинців в районі Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Водяного», – йдеться у повідомленні.

На донецькому напрямку, за даними штабу, найбільша кількість обстрілів була зафіксована біля Авдіївки, сепаратисти застосовували міномети калібру 82 міліметри, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Українські військовослужбовці дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали, додають у штабі.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про оперативну ситуацію на території, яку вони контролюють, проте заявляють, що минулої доби українські силовики 35 разів порушили режим припинення вогню, під час обстрілу застосовували міномети. Луганські сепаратисти звинувачують ЗСУ в обстрілах минулої доби населених пунктів Калинівка і Сміле.

29 березня Тристороння контактна група узгодила встановлення режиму тиші у зв’язку з Великодніми святами, повне дотримання режиму припинення вогню мало набрати чинності в суботу, 1 квітня 2017 року.