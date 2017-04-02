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02 Квітень 2017, Київ 21:17
Новини | Міжнародні

США: у Вашингтоні відбувається акція солідарності з Білоруссю

Затримання людей в центрі Мінська, 25 березня 2017 року

Затримання людей в центрі Мінська, 25 березня 2017 року

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У США кілька десятків людей беруть участь в акції солідарності з Білоруссю в Вашингтоні. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Минулого тижня, 25 березня, у Мінську опозиція намагалася провести святкування Дня Волі, але до оголошеного заздалегідь місця збору поруч із Національною академією наук змогли потрапити переважно журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього до тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але невдовзі були зупинені міліцією, відбулися масові затримання. США і ЄС засудили затримання учасників акції в Мінську.

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