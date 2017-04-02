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02 Квітень 2017, Київ 21:17
Новини | Події

Порошенко посмертно нагородив працівника СБУ Хараберюша орденом «За мужність»

Петро Порошенко нагородив орденом співробітника СБУ Олександра Хараберюша, який загинув в Маріуполі 31 березня внаслідок вибуху автомобіля

Петро Порошенко нагородив орденом співробітника СБУ Олександра Хараберюша, який загинув в Маріуполі 31 березня внаслідок вибуху автомобіля

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Президент України Петро Порошенко посмертно нагородив співробітника Служби безпеки України Олександра Хараберюша орденом «За мужність» I ступеня. Про це йдеться в указі президента №92 від 1 квітня.

Вранці 31 березня у Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув начальник головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш. Його авто підірвалось у центрі міста, на перетині вулиці Кафайської та проспекту Металургів. Від отриманих травм Олександр Хараберюш помер на місці. Прокуратура області кваліфікувала вибух як теракт.

Як заявив голова СБУ Василь Грицак, основною версією вбивства є професійна діяльність,у цій справівже є підозрювані.

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