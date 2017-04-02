Угорщина: у Будапешті пройшла акція на захист заснованого Соросом університету

В Угорщині в центрі Будапешта зібралися кілька тисяч людей зібралися на акцію на підтримку Центрально-європейського університету, який належить фонду Джорджа Сороса. Навчальний заклад може припинити своє існування через нові поправки до закону про освіту. Законопроект буде обговорюватися в парламенті в понеділок, 3 квітня.

За словами прем’єр-міністра Віктора Орбана, перевірка виявила порушення закону кількома іноземними вузами в Угорщині, в тому числі Центрально-європейським університетом. Той факт, що університет видає два дипломи, зазначає Орбан, робить конкуренцію з угорськими навчальними закладами нечесною.

Ректор Центрально-Європейського Університету Майкл Ігнатьєв порушення закону заперечує і наголошує, що новий закон зробить роботу вузу неможливою.

На підтримку університету вже виступило посольство США в Угорщині, державний департамент США та Угорська академія наук. З відкритими листами до угорського уряду звернулися 15 нобелівських лауреатів, а також понад сто американських вчених. Вони просять уряд відкликати законопроект.