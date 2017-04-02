У Вірменії на виборах лідирує правляча Республіканська партія – екзит-пол

На парламентських виборах у Вірменії лідирує правляча Республіканська партія Вірменії, очолювана президентом країни Сержем Саргсяном. Про свідчать дані екзит-полу, проведеного компанією Baltic Surveys / The Gallup Organization на замовлення вірменського телебачення.

За даними опитування, 46 відсотків підтримки виборців отримала Республіканська партія, правоцентристський блок «Царукян», очолюваний проросійським бізнесменом Гагіком Царукяном, отримав 25 відсотків.

Центральна виборча комісія Вірменії повідомила, що явка на парламентських виборах складає 60,86 відсотка.

Для того, щоб потрапити до парламенту Вірменії, партія має отримати не менше 5 відсотків голосів виборців і об’єднання партій – не менше 7 відсотків.

У парламентських виборах беруть участь 9 політичних сил – правляча Республіканська партія Вірменії, блок «Царукян», блок «Оганян-Раффі-Осканян», блок «Конгрес-НПА», партія «Вірменське відродження», партія АРФ «Дашнакцутюн», блок «Елк» («Вихід»), партія «Вільні демократи» і Комуністична партія Вірменії.

У наступному році Вірменія, відповідно до конституційних змін, ухвалених у 2015 році, планує перейти до парламентської форми правління, після чого президент обиратиметься парламентом, а більше влади одержить Кабінет міністрів Вірменії. Ці зміни набудуть чинності після завершення другого і останнього терміну президентства Сержа Саргсяна, у 2018 році.