ОБСЄ: біля Саханки озброєний чоловік влашутував стрілянину біля спостерігачів

На Донеччині біля Саханки озброєний чоловік влаштував стрілянину біля спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як повідомляє прес-служба організації, 2 квітня патруль місії, що складається з шести людей і двох бронемашин, перебував на відстані 50 метрів від вулиці Центральна підконтрольної угрупованню «ДНР» Саханки, на стоянці нежитлової будівлі.

«Близько 13:00 автомобіль (Lada з українськими номерними знаками) з трьома чоловіками в одязі військового типу зменшила швидкість перед нежитловою будівлею, за 50 метрів від спостерігачів. Потім водій відкрив вікно, всі пасажири почали викрикувати голосно, російською мовою, образи. Водій тоді взяв автомат (АК-47)… через відкрите вікно, прицілився в повітря, і двічі вистрілив, без зупинки автомобіля», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ОБСЄ, спостерігачі залишили місце інциденту, але згодом той же автомобіль вони зафіксували у населеному пункті Безіменне.

Спостерігачі прибули на базу в Маріуполі безпечно, додають в організації.

За даними місії ОБСЄ в Україні, станом на 10 березня в її складі працюють 716 спостерігачів.

Спостерігачі ОБСЄ неодноразово потрапляли під обстріли на Донбасі. Крім того, їх часто звинувачують в упередженості.

На частині Донбасу конфлікт триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.