У Запоріжжі провели акцію на підтримку людей з аутизмом

У Всесвітній день інформування про аутизм у Запоріжжі відбулася акція на підтримку людей з аутизмом.

У місті організували розповсюдження інформаційних листівок та блакитних повітряних кульок, аби привернути увагу громадськості до проблем родин, в яких живуть діти з цим захворюванням. Також родини запорожців, що мають дітей-аутистів, цього дня спеціально зібралися разом біля запорізької мерії, яку до Всесвітнього дня інформування про аутизм у Запоріжжі підсвітили у блакитний колір.

«Для Запоріжжя ми другий рік проводимо такий захід. Приєдналися й інші організації. Ми вирішили працювати у двох напрямках цього року. Перший – інформаційний. Сьогодні ми роздали тисячу листівок інформаційних; на телеканалах Запоріжжя поширили ролики про аутизм, повісили борди разом з нашою мерією. Також ми розробили інформаційні плакати, які будемо розміщувати у лікарнях та школах, дитсадочках. І другий напрямок – це розважальні заходи для родин, що виховують дітей з аутизмом. Сьогодні ми будемо запалювати мерію у синій колір. В усьому світі всі міста підсвічують основні будівлі. Синій колір – це символ аутизму», – розповіла організатор акції, голова громадської організації «Здолаймо разом» Тетяна Корабліна.

За статистикою, кожна 68 дитина страждає на аутизм, втім виявлення хвороби у віці до 2 років дає шанс повністю подолати недугу. Щороку в Україні діагностують на 30% більше випадків аутизму, однак досі немає жодної державної спеціалізованої установи, яка б надавала комплексну допомогу таким дітям.

2 квітня у світі визначено Днем поширення інформації про проблеми аутизму відповідно до резолюції Генасамблеї ООН 2008 року. У світі в цей день підсвічують головні споруди: хмарочоси в мегаполісах США, Ейфелеву вежу у Парижі, Біґ-Бен у Лондоні.