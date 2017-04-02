Росія: у Москві 2 квітня силовики затримали 59 людей

Російські поліцейські затримали 59 опозиційних демонстрантів в центрі Москви 2 квітня, повідомляє правозахисний проект «ОВД-Инфо».

Ці арешти відбулися через тиждень після того, як понад тисячу активістів заарештували під час демонстрації, організованої критиком Кремля і антикорупційним активістом Олексієм Навальним.

«Першим затримали молодого чоловіка з Конституцією в руках, потім чоловіка з російським прапором», – повідомляє проект «ОВД-Инфо», який відстежує дії поліції проти демонстрантів в Росії.

Раніше російські поліцейські повідомили про затримання 31 людини.

Крім того, сьогодні затримали активіста Ільдар Дадіна, коли він проводив одиночний пікет біля будівлі МВС в Москві.

За даними «ОВД-Инфо», більшість активістів допитують у справі про заклики до масових заворушень, порушеній 31 березня в зв’язку з появою в соцмережах повідомленьпро проведення акції 2 квітня. Організатори не були оголошені. Питання слідчих стосуються перш за все антикорупційного мітингу 26 березня в Москві, під час і після якого затримали понад тисячу людей.