Росія: у Москві 2 квітня силовики затримали 59 людей

Російські поліцейські затримали 59 опозиційних демонстрантів в центрі Москви 2 квітня, повідомляє правозахисний проект «ОВД-Инфо».
Ці арешти відбулися через тиждень після того, як понад тисячу активістів заарештували під час демонстрації, організованої критиком Кремля і антикорупційним активістом Олексієм Навальним.
«Першим затримали молодого чоловіка з Конституцією в руках, потім чоловіка з російським прапором», – повідомляє проект «ОВД-Инфо», який відстежує дії поліції проти демонстрантів в Росії.
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Раніше російські поліцейські повідомили про затримання 31 людини.
Крім того, сьогодні затримали активіста Ільдар Дадіна, коли він проводив одиночний пікет біля будівлі МВС в Москві.
За даними «ОВД-Инфо», більшість активістів допитують у справі про заклики до масових заворушень, порушеній 31 березня в зв’язку з появою в соцмережах повідомленьпро проведення акції 2 квітня. Організатори не були оголошені. Питання слідчих стосуються перш за все антикорупційного мітингу 26 березня в Москві, під час і після якого затримали понад тисячу людей.
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