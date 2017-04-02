Штаб АТО: у Костянтинівці сталася ДТП за участю військового, є постраждалі

На Донеччині у Костянтинівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця Збройних Сил України.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, внаслідок ДТП постраждали цивільні особи, водій та пасажир мотоцикла, їх доставили до міської лікарні.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

Два роки тому, 16 березня 2015 року, в Костянтинівці українська військова машина наїхала на пішоходів, унаслідок чого 8-річна дівчинка загинула на місці, до лікарні потрапила жінка. У прокуратурі заявили, що військовий, який керував транспортним засобом, порушив вимоги Правил дорожнього руху, не впорався з керуванням тягача, з’їхав із дороги на узбіччя і біля знаку «Пішохідний перехід» здійснив наїзд на пішоходів.

У грудні минулого року суд засудив до 4 років позбавлення волі сержанта, його визнали винним у порушенні правил водіння спеціальної машини, що спричинило загибель потерпілого, а його командира, старшого лейтенанта, суд визнав винним у недбалому ставленні до служби, його засудили до 2 років тримання в дисциплінарному батальйоні, військовослужбовця також позбавили військового звання «старший лейтенант».