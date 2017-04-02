Росія: з поліції відпустили раніше затриманого активіста Дадіна

У столиці Росії Москві з відділку поліції відпустили раніше затриманого опозиційного активіста Ільдара Дадіна.

Як повідомляє його дружина, щодо Дадіна склали протокол про адміністративне порушення (порушення учасником публічного заходу встановленого порядку його проведення), який найближчим часом розгляне суд.

Раніше сьогодні у Москві біля головного управління поліції за проведення одиночного пікету силовики затримали Ільдара Дадіна.

Одиночний пікет – єдина дозволена в Росії форма протесту, яка не потребує попереднього узгодження з органами влади.

Ільдар Дадін став першим засудженим за статтею 212.1 Кримінального кодексу Росії (кількаразове порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування). У грудні 2015 року він був визнаний винним і засуджений до трьох років позбавлення волі, згодом покарання було зменшене до 2,5 року.

Наприкінці лютого 2016 року президія Верховного суду Росії ухвалила вирок скасувати, Дадіна звільнити і визнати за ним право на реабілітацію.