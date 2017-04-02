Прем’єр Сербії Вучич лідирує на президентських виборах – екзит-пол

Чинний прем’єр-міністр Сербії Александар Вучич перемагає на президентських виборах. Про що свідчать дані екзит-полів, опубліковані агентством Ipsos Strategic і Центром за вільні вибори і демократію (ЦеСІД). В обох випадках мова йде про значну перевагу Вучича над опонентами.

За даними агентства Ipsos Strategic, Вучич отримав понад 55 відсотків, на другому місці юрист Саша Янкович з 16 відсотками, на третьому – студент-сатирик Лука Максимович (під псевдонімом «Білий») – 9,3 відсотка. Далі йдуть колишній міністр закордонних справ Вук Єремич – 5,8 відсотка і лідер Сербської радикальної партії Воїслав Шешель – 4,4 відсотка.

За даними ЦеСІД, Вучич отримав 58,5 відсотків голосів, Янкович – 13,6, Максимович – 9,1 відсотка.

За попередніми даними Республіканської виборчої комісії, які були оприлюднені після підрахунку 10 відсотків бюлетенів, за Вучича проголосували 59,79 відсотків, за Янковича – 13,18 відсотків, за Максимовича – 8,35 відсотків. Таким чином, Вучич перемагає вже в першому турі.

За повідомленнями виборчої комісії і місцевих спостерігачів, голосування пройшло без серйозних інцидентів, явка склала близько 50 відсотків. Всього у виборах брали участь 11 кандидатів.

Перемога Вучича, який очолює правлячу Сербську прогресивну партію і є прихильником інтеграції Сербії в Європейський союз, прогнозувалася спочатку. Питання було лише в тому, чи вдасться йому набрати достатню кількість голосів для перемоги в першому турі.

За Конституцією Сербії, президент має лише обмежені повноваження. Як припускають аналітики, Александар Вучич у разі обрання може спробувати домогтися розширення президентських повноважень.