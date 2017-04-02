Путін і Лукашенко зустрінуться 3 квітня в Санкт-Петербурзі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і його російський колега Володимир Путін зустрінуться в Санкт-Петербурзі 3 квітня на тлі напруженості у відносинах між двома країнами з питань газу та інтеграції.

Лукашенко критикував Росії кілька разів за останні кілька місяців, зокрема, 9 березня він заявив, що ніхто не може поставити країну «на коліна» після того, як суперечка спалахнула щодо цін на газ. За місяць до цього він звинуватив свого сусіда в порушенні договорів і використанні своєї ролі як постачальника енергоресурсів для того, щоб «схопити нас за горло».

Росія, яка поставляє Білорусі газ, подвоїла ціну, протягом річного періоду з того часу, як Євразійський економічний союз почав функціонувати в січні 2015 року.

Лукашенко припустив, що якщо зайде надто далеко, Мінськ може відмовитися від своїх тісних зв’язків з Москвою, яка розглядає Білорусь як буфер між Росією і НАТО.