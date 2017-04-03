На Донбасі поранений один український воїн – штаб

У зоні бойових дій 2 квітня поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Як ідеться в ранковому зведенні, попри домовленості про припинення вогню, бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

Найбільшу кількість обстрілів українські військові зафіксували на Маріупольському напрямку. Зокрема, з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по позиціях морських піхотинців у районі Павлополя.

«Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші та вогонь у відповідь не відкривали», – стверджує штаб АТО.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території. В угрупованні «ЛНР» ще не було повідомлень про бойові дії 2 квітня.

29 березня Тристороння контактна група оголосила про нові домовленості про перемир’я – з 1 квітня. Попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі, обстріли на лінії зіткнення на Донбасі тривають. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.