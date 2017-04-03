Трамп вдасться до рішучих заходів проти Росії – посол США в ООН

Посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що американський президент Дональд Трамп повністю підтримуватиме активні дії проти Росії після завершення розслідування щодо втручання Кремля у президентські вибори в США.

«Ми не хочемо, щоб будь-яка країна втручалася в наші вибори будь-коли», – заявила Гейлі 2 квітня в ефірі телеканалу ABC, додавши, що немає жодних сумнівів, що Росія втручалася в кампанію 2016 року.

Спецслужби США раніше дійшли висновку, що Росія брала участь у президентській кампанії в спробі допомогти Трампу перемогти. Сам Трамп визнав, що російські спецслужби насправді зламали сервери Демократичної партії, але участь Росії, на його думку, не вплинула на результат голосування 2016 року.

Президент Росії Володимир Путін заперечив втручання Москви в президентські вибори у США.