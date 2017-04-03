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03 Квітень 2017, Київ 09:19
Новини | Міжнародні

Радник і зять Трампа Кушнер прибув до Іраку

Старший радник президента США Дональда Трампа, його зять Джаред Кушнер

Старший радник президента США Дональда Трампа, його зять Джаред Кушнер

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Старший радник президента США Дональда Трампа, його зять Джаред Кушнер уночі 3 квітня прибув до Іраку. До країни, яка є регіональним союзником США, Кушнер прибув разом із головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Джозефом Данфордом.

Як інформують представники американської влади, Кушнер прагне продемонструвати підтримку іракського уряду і побачити на власні очі ситуацію в цій країні.

Від лютого у місті Мосул на півночі Іраку триває наступ урядових військ та їхніх союзників за підтримки повітряних ударів міжнародної коаліції під проводом США. Об’єднані сили прагнуть остаточно витіснити з міста бойовиків угруповання «Ісламська держава», які захопили Мосул у 2014 році.

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