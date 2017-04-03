Авдіївка майже п’ять діб залишається без електропостачання

Місто Авдіївка Донецької області залишається далі без централізованого електропостачання, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу, інформують рятувальники. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 9 генераторів різної потужності), йдеться в повідомленні.

У неділю, 2 квітня, в профронтовому місті не змогли відновити електропостачання, повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

«Ремонтні бригади так і не відновили електропостачання. Резервуар заповнений. Подача питної води здійснюватиметься з 16:00 до 22:00», – йшлося у повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осібмережі мікроблогів Тwitter.

29 березня близько 19:00 Авдіївка Донецької області в черговий раз залишилося без електропостачання. Кабель частково полагодили 31 березня, але одразу були виявлені інші пориви лінії на непідконтрольній Україні території.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло- та електропостачання через обстріли.