Ремонтні бригади в Авдіївці готові до початку робіт – міністерство

Ремонтні бригади, які мають відновити електропостачання міста Авдіївка, готові розпочати роботу. Про це йдеться зранку 3 квітня в повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у мережі мікроблогів Тwitter.

«Станом на 8:30 ремонтні бригади готові до виконання робіт. Рeзeрвуар заповнeний повністю,подача води будe здійснюватись за графіком», – інформує міністерство.

Авдіївка Донецької області залишається без електропостачання вже майже п’ять діб. 29 березня близько 19:00 місто вкотре залишилося без електрики. Кабель частково полагодили 31 березня, але одразу були виявлені інші пориви лінії на непідконтрольній Україні території.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло- та електропостачання через обстріли.