Тисячі людей вийшли на підтримку фінансованого Соросом універститету в Будапешті

Тисячі людей вийшли 2 квітня на вулиці столиці Угорщини Будапешта на знак протесту проти законодавчих ініціатив, які можуть спричинити закриття Центрально-Європейського університету. Цей навчальний заклад фінансує відомий американський філантроп Джордж Сорос, який походить із Угорщини.

Демонстранти заявили, що законопроект, запланований до обговорення в парламенті на цьому тижні, є нападом на свободу освіти. Багато угорців і провідних учених, серед яких 17 нобелівських лауреатів, висловили підтримку навчальному закладу, заснованому Соросом у 1991 році.

В університеті навчається понад 1400 студентів з більш ніж 100 країн світу.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан вже давно критикує Сороса за те, що називає втручанням у політику в Східній і Центральній Європі. Орбан заявив минулого тижня, що Центрально-Європейський університет порушив правила присвоєння дипломів, навчальний заклад назвав ці звинувачення неправдивим.

Державний департамент США 31 березня заявив, що «стурбований» з приводу змін до законодавства і закликав Будапешт «уникати ухвалення будь-яких законодавчих актів, які б поставити під загрозу операції або незалежність ЦЄУ».