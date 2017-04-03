У Мінську ув’язнили трьох християнських проповідників з України

У Мінську в ізоляторі тимчасового тримання перебувають троє українських проповідників-протестантів. Про це, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, стало відомо випадково: 2 квітня з тюрми після 10 діб арешту був звільнений опозиційний активіст Олесь Логвинець, який перебував в одній камері з громадянами України і розповів про них у соціальних мережах.

Про те, що проповідників з України очікували в Мінську, повідомив юрист мінської протестантської церкви «Нове життя» Сергій Луканін.

«22 березня в Мінську були затримані християнські проповідники з України Ашот Саркісян, Леонід Номерчук, Владислав Єрмолов з місії «Блага вість». Вони збиралися провести в Мінську біблійні семінари за участю південнокорейського проповідника, проте були затримані і засуджені на 15 діб за безпідставним звинуваченням нібито за те, що лаялися матом. Вони надіслали лист в українське посольство, але ніякої реакції не було (не впевнені, що лист дійшов)», – пише Луканін.

Він вважає, що українці потрапили за ґрати за безпідставним звинуваченням.

Луканін повідомив, що троє українських громадян-протестантів домовилися орендувати на 21 – 24 березня конференц-зал в одному з готелів, але заплатити не встигли. Вони планували провести там кілька лекцій на тему «Теологічні семінари про порятунок. Феномен народження згори», в яких мав узяти участь проповідник з Південної Кореї Кім Джон Шу. Його Луканін теж знайти не може.

«Блага вість» – протестантський рух, який виник у Південній Кореї.

За інформацією Логвинця, українські громадяни повинні бути звільнені в середу вранці.

В українському посольстві кореспонденту Радіо Свобода повідомили, що знають про трьох українських проповідників, ними опікується консул.

Раніше стало відомо, що суд у столиці Білорусі, Мінську, засудив до 15 діб арешту громадянина України Руслана Терещенка, затриманого за участь у демонстраціях 25 березня.