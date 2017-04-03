НАЗК позиватиметься до держпідприємства через збої в роботі е-декларування

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що НАЗК має намір позиватися до суду на державне підприємство «Українські спеціальні системи» за неякісне виконання обов’язків системного адміністратора системи електронних декларацій. Про це вона сказала 3 квітня перед засіданням Кабінету міністрів у Києві.

«Ми будемо подавати в суд на системного адміністратора в частині застосування до них штрафних санкцій, пов’язаних зі збоями у функціонуванні системи електронного декларування, а в суді ми у всьому розберемося», – заявила Корчак.

Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. У зв’язку з цим минулого тижня голова уряду Володимир Гройсман звинуватив керівництво НАЗК у незадовільному виконанні службових обов’язків і закликав до відставки, проте на ці заклики Корчак відповіла відмовою, а відповідальність за збої в роботі реєстру електронних декларацій поклала на спеціалізоване державне підприємство.

У жовтні минулого року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище – президент, прем’єр, члени уряду, депутати, судді, правоохоронці. Тоді також були ускладнення у роботі реєстру.