47% росіян вважають свої права важливішими за інтереси держави – опитування

Майже половина росіян (47 відсотків) вважають, що кожна людина має право боротися за свої права, навіть якщо це суперечить інтересам держави – такі дані опитування російського «Левада-центру», проведеного на початку березня, до масових акцій проти корупції.

Ще 13 відсотків опитаних переконані, що права окремої людини «завжди важливіші» ніж інтереси держави.

Згідно з даними дослідження громадської думки, яке наводить російське агентство «Інтерфакс», майже чверть росіян (24 відсотки) заявили, що в деяких випадках заради інтересів держави можна погодитися з обмеженням прав громадян. Про свою готовність поставити державні інтереси вище за права окремої людини повідомили 10 відсотків респондентів.

Кожен третій опитаний погодився з твердженням: «держава нам дає чимало, але можна вимагати і більшого». У «Левада-центрі» відзначають, що з 2006 року прихильників цієї точки зору стало вдвічі більше – тоді про це заявляли 15 відсотків респондентів.

При цьому 31 відсоток опитаних погодився з твердженням: «держава нам дає так мало, що ми їй нічим не зобов’язані».

26 березня під багатьох містах Росії пройшли антикорупційні мітинги. Багато з них не були узгоджені місцевою владою, поліція затримувала учасників. На акції в Москві затримали понад тисячу людей. Ще одна протестна акція пройшла в центрі Москви 2 квітня. Затримали десятки людей.