Російська агенція поширила хибне опитування щодо президентських перегонів – ЦВК Франції

Виборча комісія Франції заявила 2 квітня, що поширене російською державною інформагенцією «Спутник» опитування громадської думки суперечить висновкам провідних соціологічних фірм щодо лідерів президентських перегонів. Про це повідомляє Reuters.

«Вкрай важливо, що до публікації такого виду досліджень слід ставитися з обережністю, оскільки громадська думка в них не має репрезентативного характеру», – йдеться в заяві.

29 березня агенція «Спутник» поширила повідомлення із заголовком «Президентські вибори-2017: повернення Фійоном лідерства в опитуваннях». У цій статті з посиланням на московську фірму Brand Analytics стверджувалося, що кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон очолив список провідних кандидатів за результатами опитування громадської думки.

Останні опитування громадської думки у Франції, проведені провідними соціологічними фірмами, свідчать про близькі показники незалежного кандидата Еманюеля Макрона та представниці вкрай правого «Національного фронту» Марін Ле Пен. Фійон перебуває на третьому місці зі значним відривом. Потужного удару по президентських амбіціях Фійона завдав скандал навколо працевлаштування близьких родичів, які, за даними преси, насправді не виконували роботу, за яку отримували гроші.