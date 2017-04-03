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03 Квітень 2017, Київ 12:25
Новини | Події

Слідчі у справі вбивства Шеремета звернулися до 14 країн – поліція

Поліція працює на місці вбивства Павла Шеремета, 20 липня 2016 року

Поліція працює на місці вбивства Павла Шеремета, 20 липня 2016 року

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Національна поліція повідомила, що для розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета правоохоронці надіслали міжнародно-правові доручення в 14 країн. Про це повідомив заступник голови Нацполіції, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко.

Він відмовився прогнозувати строки завершення розслідування, зазначивши, що ще очікуються відповіді від кількох країн щодо міжнародно-правових доручень від України.

«Поки ми не отримали інформацію, гадаю, буде недоречно й зайве казати, у які країни й щодо чого спрямовано доручення», – вказав Вакуленко.

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в «Українській правді», а також на радіо «Вести».

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