В IAAF заявляють, що стали жертвою атаки російських хакерів

У Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) заявляють, що стали жертвою кібернападу з боку російських хакерів, яких пов’язують з іншими схожими випадками, зокрема зі зламом систем Світового антидопінгового агентства і Демократичної партії США.

У заяві від 3 квітня IAAF покладає відповідальність за напад на групу російських хакерів Fancy Bear.

У повідомленні йдеться про те, що втручання в роботу серверів виявили 21 лютого. Відзначається, що під загрозою опинилися дані про спортсменів, які користувалися терапевтичними винятками на вживання заборонених речовин (Therapeutic Use Exemption, TUE). Чи вдалося хакерам викрасти цю інформацію з серверів асоціації, невідомо.

Президент IAAF Себастьян Коу заявив, що його організація буде продовжувати робити все можливе, щоб «виправити ситуацію і працювати з найкращими організаціями світу, щоб створити якомога безпечніше середовище».

Хакери, які називають себе Fancy Bear, стали відомі через причетність до злому серверів Демократичної партії США, німецького парламенту і французького телеканалу TV5. Група також здійснювала атаки на посольства десятків країн, міністерства оборони Аргентини, Туреччини, Південної Кореї, України і представників НАТО. Хакерів неодноразово звинувачували у зв’язках з російською владою, в Кремлі ці звинувачення відкинули.

Минулого року Fancy Bear почали публікувати медичні дані олімпійців, зокрема про британських й американських спортсменів.

У 2016 році Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) усунула російських легкоатлетів від участі в Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро через підозри в порушенні антидопінгових правил.