Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
03 Квітень 2017, Київ 13:55
Новини | Міжнародні

Польща звинуватила російських диспетчерів у провокуванні смоленської катастрофи

Уламки польського президентського літака під Смоленськом, Росія, 14 квітня 2010 року

Уламки польського президентського літака під Смоленськом, Росія, 14 квітня 2010 року

Дивитись коментарі

Генеральна прокуратура Польщі звинуватила російських диспетчерів і «третю особу» в провокуванні катастрофи літака Ту-154 президента Леха Качинського під Смоленськом у 2010 році. Про це заступник генерального прокурора Польщі Марек Пощенек заявив під час прес-конференції 3 квітня, передає польський телеканал TVN 24.

За словами прокурора, вже зібрані і здобуті в ході слідства докази, які дозволили прокурорам сформулювати нові звинувачення щодо авіадиспетчерів, а також «третьої особи», яка перебувала в башті управління польотами, в умисному провокуванні катастрофи, результатом якої стала загибель великої кількості людей.

Що це за «третя особа» – в прокуратурі не уточнили, але додали, що їй висувають звинувачення в пособництві у виникненні катастрофи.

У вересні минулого року експерти комісії, яка розслідує обставини смоленської трагедії, заявили, що записи чорних скриньок польського президентського літака були сфальсифіковані, а багато документів у цій справі були приховані. Російські дослідження причин аварії вказують на нещасний випадок, викликаний поганою погодою і помилкою пілота.

10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 у російському Смоленську загинули 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський із дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качаровський, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG