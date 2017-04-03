Польща звинуватила російських диспетчерів у провокуванні смоленської катастрофи

Генеральна прокуратура Польщі звинуватила російських диспетчерів і «третю особу» в провокуванні катастрофи літака Ту-154 президента Леха Качинського під Смоленськом у 2010 році. Про це заступник генерального прокурора Польщі Марек Пощенек заявив під час прес-конференції 3 квітня, передає польський телеканал TVN 24.

За словами прокурора, вже зібрані і здобуті в ході слідства докази, які дозволили прокурорам сформулювати нові звинувачення щодо авіадиспетчерів, а також «третьої особи», яка перебувала в башті управління польотами, в умисному провокуванні катастрофи, результатом якої стала загибель великої кількості людей.

Що це за «третя особа» – в прокуратурі не уточнили, але додали, що їй висувають звинувачення в пособництві у виникненні катастрофи.

У вересні минулого року експерти комісії, яка розслідує обставини смоленської трагедії, заявили, що записи чорних скриньок польського президентського літака були сфальсифіковані, а багато документів у цій справі були приховані. Російські дослідження причин аварії вказують на нещасний випадок, викликаний поганою погодою і помилкою пілота.

10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 у російському Смоленську загинули 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський із дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качаровський, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі.