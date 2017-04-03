На виборах у Вірменії перемагає владна партія із близько 50% голосів

На виборах до парламенту Вірменії перемагає владна Республіканська партія, набравши майже 50% голосів виборців, свідчать офіційні результати голосування. Центральна виборча комісія 3 квітня повідомила, що порахувала бюлетені з майже всіх регіонів країни.

Речник Республіканської партії Едуард Шармазанов вже заявив, що результати виборів означають, що партія «має всі шанси сформувати новий уряд» у Вірменії, яка наступного року планує перейти до парламентської системи правління.

За даними виборчої комісії, до парламенту Вірменії також пройшов правоцентристський блок «Царукян», очолюваний проросійським бізнесменом Гагіком Царукяном. Ця політична сила набирає 27,37% голосів виборців.

Прозахідний опозиційний блок «Вихід» набрав 7,78% голосів і також проходить до парламенту, повідомили в комісії.

За даними ЦВК, націоналістична партія «Дашнакцутюн», яка зараз перебуває у владній коаліції з республіканцями, також має шанс отримати місця в парламенті, набравши 6,58% голосів.

Активність виборців на голосуванні 2 квітня склала 60,86%.

Для того, щоб потрапити до парламенту Вірменії, партія має отримати не менше 5 відсотків голосів виборців і об’єднання партій – не менше 7 відсотків.

У парламентських виборах беруть участь 9 політичних сил – правляча Республіканська партія Вірменії, блок «Царукян», блок «Оганян-Раффі-Осканян», блок «Конгрес-НПА», партія «Вірменське відродження», партія АРФ «Дашнакцутюн», блок «Елк» («Вихід»), партія «Вільні демократи» і Комуністична партія Вірменії.

У наступному році Вірменія, відповідно до конституційних змін, ухвалених у 2015 році, планує перейти до парламентської форми правління, після чого президент обиратиметься парламентом, а більше влади одержить Кабінет міністрів Вірменії. Ці зміни набудуть чинності після завершення другого і останнього терміну президентства Сержа Сарґсяна, у 2018 році.