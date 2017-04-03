Штаб: в одній з військових частин військовий застрелив товариша по службі

У штабі АТО повідомляють, що в одній з військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання в зоні бойових дій на Донбасі, військовослужбовець застрелив іншого військового.

Як повідомляє прес-центр штабу, за попередньою інформацією, це сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю.

Обставини з’ясовуються, на місці події працюють співробітники військової служби правопорядку, військової прокуратури та національної поліції, додають у штабу.

Українські військові не уточнюють, де саме стався інцидент.