У Росії з 2015 року знищили 11 тисяч тонн «санкційної» їжі

У Росії від серпня 2015 року знищили майже 11 тисяч тонн продуктів, які намагалися везти в країну в обхід продовольчого ембарго, запровадженого проти країн Заходу.

За повідомленням «Россільгоспнагляду», знищили понад 10 тисяч тонн овочів, фруктів й іншої продукції рослинного походження та 402 тонни продукції тваринного походження.

У серпні 2014 років Москва заборонила імпорт низки продовольчих товарів із країн, які раніше запровадили санкції проти Росії за анексію українського Криму і її роль у збройному конфлікті в Україні.

Указ про знищення «санкційних» продуктів у липні 2015 року підписав президент Росії Володимир Путін. Представники громадськості та правозахисники виступили з різкою критикою цього рішення. Вони пропонували віддавати вилучені продукти малозабезпеченим людям. У Держдуму Росії внесли два законопроекти про роздачу конфіскованих «санкційних» продуктів малозабезпеченим. Однак профільні комітети рекомендували їх відхилити.

До кінця 2016 року в Росії знищили майже 9 тисяч тонн їжі.

За офіційними даними, за межею бідності живуть близько 22 мільйонів росіян.