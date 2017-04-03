Пєсков: Путіна вже поінформували про вибух у Санкт-Петербурзі

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявляє, що президента Росії Володимира Путіна вже поінформували про вибух у вагоні поїзда метро в Санкт-Петербурзі.

Пєсков повідомив, що Путін сьогодні працює в Стрельні – адміністративний район поблизу Санкт-Петербурга.

Сьогодні Путін взяв участь в роботі IV медіафоруму регіональних і місцевих засобів масової інформації, який проходив в Санкт-Петербурзі.

У Росії в метрополітені Санкт-Петербурга стався вибух. Як повідомляють російські ЗМІ, внаслідок вибуху є загиблі і поранені. Російські силовики інцидент наразі не коментують.