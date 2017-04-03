МЗС перевіряє, чи є українці серед постраждалих внаслідок вибуху в Санкт-Петербурзі

Міністерство закордонних справ України з’ясовує, чи є серед постраждалих внаслідок вибуху в Санкт-Петербурзі українці.

«Консул у Санкт-Петербурзі вживає оперативних заходів для з’ясування можливої наявності серед постраждалих громадян України», – йдеться у повідомленні консульської служби МЗС у у twitter.

У відомстві додають, що наразі поліція не повідомляє громадянство загиблих і постраждалих.

У Росії в метрополітені Санкт-Петербурга стався вибух. За деякими даними, вибухів було два – у різних місцях. Як повідомив речник губернатора міста Андрій Кібітов, в результаті вибуху в петербурзькому метрополітені, за останніми даними, постраждали близько 50 людей.

Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше 10 загиблих, зокрема, такі дані наводять агенції «ТАСС» і «Інтерфакс».

Президент Росії Володимир Путін заявив, що правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху, розглядаються всі варіанти – і побутові, і кримінальні, а також пов’язані з тероризмом.