Росія: станції метро Петербурга закрили після вибуху, прокуратура проводить перевірку

Всі станції метро російського Санкт-Петербурга закрили після вибуху 3 квітня, повідомляє прес-служба метрополітену міста.

Тим часом у Генеральній прокуратурі Росії повідомили, що прокуратура Санкт-Петербурга організувала перевірку в зв’язку «з вибухом у вагоні на платформі станції метро «Технологічний інститут».

Президент Росії Володимир Путін, який перебуває в Санкт-Петербурзі, заявив, що правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху в петербурзькому метро і розглядають всі варіанти – і побутові, і кримінальні, а також пов’язані з тероризмом.

Офіційних даних щодо загиблих і поранених немає. Російські ЗМІ з посиланнями на джерела в правоохоронних структурах повідомляють про щонайменше 10 загиблих і близько 50 поранених.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що вибух стався на перегоні між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут». За повідомленнями, вибухнув невстановлений предмет.