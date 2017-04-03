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03 Квітень 2017, Київ 16:52
Новини | Міжнародні

Росія: станції метро Петербурга закрили після вибуху, прокуратура проводить перевірку

Рятувальники виносять поранених від вибуху, Санкт-Петербург, Росія, 3 квітня 2017 року

Рятувальники виносять поранених від вибуху, Санкт-Петербург, Росія, 3 квітня 2017 року

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Всі станції метро російського Санкт-Петербурга закрили після вибуху 3 квітня, повідомляє прес-служба метрополітену міста.

Тим часом у Генеральній прокуратурі Росії повідомили, що прокуратура Санкт-Петербурга організувала перевірку в зв’язку «з вибухом у вагоні на платформі станції метро «Технологічний інститут».

Президент Росії Володимир Путін, який перебуває в Санкт-Петербурзі, заявив, що правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху в петербурзькому метро і розглядають всі варіанти – і побутові, і кримінальні, а також пов’язані з тероризмом.

Офіційних даних щодо загиблих і поранених немає. Російські ЗМІ з посиланнями на джерела в правоохоронних структурах повідомляють про щонайменше 10 загиблих і близько 50 поранених.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що вибух стався на перегоні між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут». За повідомленнями, вибухнув невстановлений предмет.

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