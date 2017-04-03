Слідчий комітет Росії порушив справу за фактом вибуху в метро в Санкт-Петербурзі

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом вибухів у метрополітені Санкт-Петербурга.

Як повідомляє прес-служба відомства, у Санкт-Петербург направлена група слідчих і криміналістів центрального апарату Слідчого комітету.

«За попередніми даними, сьогодні близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» та «Сінна площа» в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Є загиблі і поранені», – йдеться в повідомленні.

На даний час на місці події проводяться первісні слідчі дії, додають у відомстві.

Як повідомив речник губернатора міста Андрій Кібітов, в результаті вибуху в петербурзькому метрополітені, за останніми даними, постраждали близько 50 людей.

Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше 10 загиблих, зокрема, такі дані наводять агенції «ТАСС» та «Інтерфакс».

Президент Росії Володимир Путін заявив, що правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху, розглядаються всі варіанти – і побутові, і кримінальні, а також пов’язані з тероризмом.