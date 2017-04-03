Могеріні про вибух у метро Петербурга: наші думки з народом Росії

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Федеріка Могеріні висловила співчуття через вибух у метро російського Санкт-Петербурзі.

«Разом з усіма міністрами закордонних справ ЄС стежимо за новинами із Санкт-Петербурга. Наші думки з народом Росії», – написала Могеріні в Twitter.

Вибух у вагоні метро в Санкт-Петербурзі стався між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» 3 квітня близько 15:00. За попередніми даними, внаслідок вибуху невстановленого предмета загинули щонайменше 10 людей, близько півсотні – поранені.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляли про можливі два вибухи, але ця інформація не підтвердилася.

Президент Росії Володимир Путін, який перебуває в Санкт-Петербурзі, заявив, що правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху в петербурзькому метро і розглядають всі варіанти – і побутові, і кримінальні, а також пов’язані з тероризмом.