Поліція відкрила провадження через блокування відділень «Альфа-Банку» і «Сбербанку» в Одесі

Поліція відкрила кримінальне провадження через блокування відділень «Альфа-Банку» і «Сбербанку» в Одесі.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції,силовики розпочали провадження за статтею «хуліганство», також склали протокол про адміністративні правопорушення.

За даними відомства, частина відділень банків уже відновили свою роботу.

У поліції зазначають, що сьогодні в Одесі близько 25 громадян, які назвалися представниками «Автомайдану Одеси», заклали пінобетонними блоками частину входу до відділення «Альфа-банку», розташованого на вулиці Пушкінській.

Крім цього, активісти облили фарбою та розклеїли листівки ще на кількох банківських відділеннях, які, на їхню думку, є представниками країни-агресора, додають у поліції.

Сьогодні в Одесі активісти проводили акцію протесту проти роботи в Україні «Альфа-банку» та «Сбербанку».

Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні. Відповідно до рішення, санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» «в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних із ними осіб».

Причиною запровадження санкцій стало те, що материнські структури цих банків у Росії почали визнавати незаконні «документи», видані непідконтрольними Україні самочинно створеними органами на окупованих частинах Донбасу.

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку. 27 березня російський «Сбербанк» повідомив про продаж своїх філій в Україні.

Перед запровадженням цих санкцій в Україні активісти, зокрема представники «Національного корпусу», вимагали припинення діяльності російських банків в Україні.

У січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію країною-агресором.