В анексованому Криму проходить суд над журналістом Миколою Семеною

У підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя 3 квітня проходить судове засідання у справі кримського журналіста, автора Радіо Свобода Миколи Семени.

Попереднє засідання, яке мало відбутися 20 березня перенесли через те, що судова зала була маленькою.

Справа стосовно Миколи Семени була порушена навесні минулого року. За версією звинувачення, журналіст порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму з української сторони.

У грудні минулого року Семені пред’явили обвинувачення в остаточній редакції за частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Кримінальна справа, зібрана слідчими, складається з 6 томів.

Сам Семена наполягає, що реалізовував своє право на «свободу вираження поглядів».

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді не отримали.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск, зокрема, і на Миколу Семену.