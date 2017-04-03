ОБСЄ: вибори у Вірменії «заплямовані» інформацією про підкупи виборців

Організація з безпеки і співпраці в Європі розкритикувала парламентські вибори у Вірменії 2 квітня, заявивши, що вони «були заплямовані достовірною інформацією про підкуп виборців» і тиск на виборців.

У заяві 3 квітня ОБСЄ наголосила, що це «привело до загальної відсутності довіри до виборів».

Організація також заявила про тиск на державних службовців і співробітників приватних компаній.

«На жаль, процес був підірваний достовірною інформацією про підкуп, залякування виборців, зокрема державних службовців в школах і лікарнях, співробітників приватних компаній, а також зловживання адміністративними положеннями», – цитує ОБСЄ Гайді Гауталу, голову делегації Європейського парламенту.

За попередніми офіційними даними, на виборах до парламенту Вірменії перемагає владна Республіканська партія президента Сержа Сарґсяна, набравши майже 50% голосів виборців.